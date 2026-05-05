Ultim'ora Lukaku a Castel Volturno, Sky: "Nei prossimi giorni il confronto con Conte"

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Nella giornata di oggi, il classe 1993 ha ripreso ad allenarsi con i compagni presso il Training Center di Castel Volturno.

Romelu Lukaku è tornato a disposizione del Napoli dopo diverse settimane di stop. Nella giornata di oggi, il classe 1993 ha ripreso ad allenarsi con i compagni presso il Training Center di Castel Volturno, dopo aver completato la fase di riabilitazione in Belgio. Secondo quanto riferito dall'inviato Sky Massimo Ugolini, nei prossimi giorni potrebbe esserci anche un confronto diretto con l’allenatore Antonio Conte.

Rientro e obiettivi stagionali

Il rientro di Lukaku arriva a tre giornate dal termine del campionato, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e farsi trovare pronto in vista dei Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico con il Belgio. Il ritorno a Napoli chiude una fase delicata: nelle scorse settimane l’attaccante aveva scelto di proseguire la riabilitazione in patria, senza rispondere alla richiesta del club di svolgerla in Italia. Dopo un confronto chiarificatore, conclusosi con una sanzione, la situazione sembra rientrata. In una stagione segnata dagli infortuni, Lukaku ha finora collezionato soltanto sette presenze, trovando però un gol decisivo nella vittoria contro l’Hellas Verona.