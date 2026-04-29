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Como-Napoli, scelto l'arbitro: c'è Fabbri con Doveri al Var

Como-Napoli, scelto l'arbitro: c'è Fabbri con Doveri al VarTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:04Notizie
di Arturo Minervini
Designazione arbitrale ufficiale per Como-Napoli, gara in programma sabato 2 maggio alle ore 18.00.

Como-Napoli, arbitra Fabbri: al VAR c’è Doveri. Designazione arbitrale ufficiale per Como-Napoli, gara in programma sabato 2 maggio alle ore 18.00. La direzione del match è stata affidata a Michael Fabbri. Gli assistenti saranno Baccini e Bahri, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Perri.

In sala VAR ci sarà Doveri, con Di Bello nel ruolo di AVAR. Una designazione di esperienza per una sfida importante nel percorso degli azzurri. Ecco la squadra arbitrale al completo. 

COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV: PERRI

VAR: DOVERI AVAR: DI BELLO