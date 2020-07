Comunicato Serie A: ridotta tolleranza per attesa squadre in campo nell'ultima giornata

La Lega Serie A riduce il tempo di attesa per le squadre di Serie A nell'ultima giornata di campionato, dove in ballo ci sono 2°, 3° e 4° posto ma anche l'ultimo posto per la permanenza in massima serie: "Rilevata la specifica esigenza che. nell'ultima giornata del Campionato di Serie A TIM 2019/2020, il seguente gruppo di gare abbia inizio in contemporanea:

Sabato 1 agosto 2020 ore 20.45 ATALANTA - INTER, NAPOLI - LAZIO

Domenica 2 aoosto 2020 ore 20.45 GENOA - HELLAS VERONA, LECCE - PARMA, SASSUOLO - UDINESE

visto l'ad. 54, comma 3, delle NOIF;

si dispone che il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo. previsto dall'art. 54. comma 2. delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare del Campionato di Serie A TIM. valide per la 198 giornata di ritorno".