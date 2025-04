Con le sue ultime dichiarazioni ADL ha sancito un patto d'onore

vedi letture

Aurelio De Laurentiis con le sue ultime dichiarazioni ha sancito un 'patto d'onore', scrive il Corriere dello Sport: "Stralciata, nel senso che il presidente non si cimenta in una discussione sul tema, ma l'effetto è rassicurante. Il futuro è delineato: «Io vado orgoglioso dei napoletani perché abbiamo fatto questo Napoli forte e muscoloso. Vi assicuro che nei prossimi anni ci divertiremo molto. Non è una promessa, è una realtà. L’abbiamo fatto per 20 anni e solo un’annata ci è riuscita male».

Il presidente in attesa delle ultime cinque partite non si sbilancia sul mercato o altri aspetti tecnici e tattici. Un patto d'onore, però, lo sancisce. E riguarda il centro sportivo”.