Conference League, terzo turno preliminare: i risultati ed il prossimo turno

Si sono disputate in serata due partite valide per il terzo turno preliminare della prima edizione della Conference League. Il Rosenborg batte il Domzale e si qualifica per il playoff, dove affonterà il Rennes. Passa anche lo Shakhter Karagandy, che batte ai rigori il Kolos Kovalivka.

Giocate oggi

Percorso principale

Shakhter Karagandy - Kolos Kovalivka 0-0 (andata 0-0, passa lo Shakhtar ai rigori)

Domžale - Rosenborg 1-2 (andata 1-6)

Spareggi (19/26 agosto)

Percorso Campioni

Mura / Žalgiris Vilnius - Prishtina / Bodø/Glimt

Neftçi / HJK Helsinki - Maccabi Haifa / HB Tórshavn

Flora Tallinn - Shamrock Rovers / Teuta

Riga / Hibernians - Lincoln Red Imps

Linfield / Fola Esch - Kairat Almaty / Alashkert

Percorso Principale

AEL Limassol / Qarabağ - Breidablik / Aberdeen

Újpest / Basel - Čukarički / Hammarby

TNS / Viktoria Plzeň - CSKA Sofia / Osijek

Paços de Ferreira / Larne - Tottenham

Rennes - Rosenborg

Laçi / Anderlecht - Vitesse / Dundalk

Vojvodina / LASK - Galatasaray / St Johnstone

Kolos Kovalivka / Shakhter Karagandy - Spartak Trnava / Maccabi Tel-Aviv

Bohemian / PAOK - Hibernian / HNK Rijeka

KuPS Kuopio / Astana - Union Berlin

Luzern / Feyenoord - Elfsborg / Velež

Raków Czestochowa / Rubin - RFS / Gent

Dinamo Batumi / Sivasspor - Lokomotiv Plovdiv / Copenhagen

Santa Clara / Olimpija Ljubljana - Sochi / Partizan

Trabzonspor / Molde - Roma

Śląsk Wrocław / Hapoel Beer-Sheva - Rapid Wien / Anorthosis Famagusta

Jablonec / Celtic - Tobol Kostanay / MŠK Žilina