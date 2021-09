Conference League, tutto facile per la Roma che vince ancora: 3-0 allo Zorya

La Roma vince ancora in Conference League e si porta in vetta a punteggio pieno nel girone dopo due giornate. In Ucraina sono ancora protagonisti El Shaarawy e Abraham, entrato dalla panchina, nel 3-0 sullo Zorya. Parte bene la Roma in Ucraina e dopo appena sei minuti passa in vantaggio con El Shaarawy. All’ora di gioco, complici gli ingressi di Zaniolo e Abraham, la Roma si scuote e chiude la gara. L’antipasto è un palo colpito dal centravanti inglese poco prima che Smalling di testa, su azione d’angolo, porti la gara sullo 0-2. Tre minuti dopo c’è gioia anche per Abraham che, in sospetto fuorigioco, riceve un pallone dopo uno scambio Zaniolo-Pellegrini-Zaniolo, per il tris. La gara viene messa così in ghiaccio con la Zorya che reagisce senza costrutto, rendendosi pericoloso solo su palla inattiva, e la Roma che controlla e prova a cercare anche il poker con altri due neo entrati come Villar e Borja Mayoral.