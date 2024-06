Conferenza Conte: dove seguire in diretta la presentazione dell'allenatore del Napoli

Domani a Palazzo Reale la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte

Domani a Palazzo Reale la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte. Il Napoli ha dovuto rispettare una serie di regole imposte dall’etichetta del luogo di interesse storico e artistico, a cominciare dal numero degli invitati (non più di 400 accreditati), ma la conferenza potrà essere trasmessa in diretta da ogni emittente collegata al segnale e andrà live anche sul canale YouTube del Napoli. Potrete seguire la sua conferenza anche in diretta testuale su Tuttonapoli.net.