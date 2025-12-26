Ufficiale

Conferenza Conte non ci sarà prima di Cremonese-Napoli: il motivo

Oggi alle 10:22Notizie
di Fabio Tarantino

Non ci sarà la classica conferenza stampa di vigilia di campionato per l'allenatore del Napoli Antonio Conte. Dato che anche questa è stata settimana di doppi impegni con la finale di Supercoppa di lunedì contro il Bologna, domani non è previsto l'incontro con la stampa. Conte parlerà direttamente domenica dopo la trasferta di Cremona prevista alle ore 15:00 contro la squadra di Nicola.