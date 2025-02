Conferme sul cambio modulo: c'è un favorito per sostituire Neres

Conferme su Raspadori e il cambio modulo per sabato. Come riporta anche Radio Marte, il Napoli cambierà pelle dal punto di vista tattico sabato all'Olimpico contro la Lazio. Antonio Conte sta pensando al 3-5-2 con Politano dirottato a sinistra. La novità è nella proposta offensiva: Lukaku e Raspadori giocheranno in tandem per mettere in difficoltà la difesa della Lazio. Pronto al rientro Alessandro Buongiorno che giocherà nel terzetto arretrato con Rrahmani e Juan Jesus.

