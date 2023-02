Confronto tra primi in classifica: il Napoli Futsal in visita a Castel Volturno

Napoli del calcio, a undici e a cinque, vive un momento felice. Gli azzurri di Spalletti dominano la Serie A, così come il Napoli Futsal è al primo posto

Napoli del calcio, a undici e a cinque, vive un momento felicissimo. Gli azzurri di Spalletti dominano la Serie A, così come il Napoli Futsal è al primo posto in campionato. Chissà, magari a fine anno ci saranno due Napoli campioni d'Italia. Intanto oggi a Castel Volturno c'è stata una gradita visita per Di Lorenzo e compagni: gli azzurri del 'calcetto' sono passati a trovare quelli del calcio a undici. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.