Conte al Peppy Night, l'omaggio di Peppe Iodice: "Vive Napoli al 100%, gli siamo grati!"

Antonio Conte la scorsa sera è stato ospite alla prima puntata di Peppy Night, programma televisivo comico di Canale 21. All'arrivo del tecnico azzurro un'accoglienza molto calorosa del pubblico lì presente: applausi e cori per l'allenatore del Napoli. Non si è fatto attendere anche l'omaggio del conduttore Peppe Iodice, che speso parole al miele:

"Ha fatto una cosa fondamentale e importante, perché Napoli la vive al 100% e io lo sento profondamente vicino: Antonio che è qui (ovazione del pubblico per Conte, ndr). Da napoletani siamo veramente grati per l'attaccamento. Poi è chiaro, quando arrivano i risultati è tutto più semplice, però veramente sta facendo una cosa fantastica per noi, quindi... Antonio Conte forever!".