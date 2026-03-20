Conte, bei ricordi legati al Cagliari: contro i rossoblù il primo e l'ultimo Scudetto

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Dei 5 titoli vinti da Antonio Conte da allenatore in Serie A, due sono stati celebrati contro il Cagliari.

Antonio Conte sorride, guardando ai precedenti in vista di Cagliari-Napoli. Perché contro Fabio Pisacane ha sempre vinto (una volta ai rigori) e contro il Cagliari ha ottenuto il primo e l'ultimo Scudetto conquistati da allenatore. Tra Fabio Pisacane ed Antonio Conte terzo incontro ufficiale: nei 2 precedenti (entrambi in questa stagione fra campionato e Coppa ltalia), un pareggio e una vittoria per l'allenatore del Napoli.

Il primo e l'ultimo Scudetto di Conte in Serie A contro il Napoli

Dei 5 titoli vinti da Antonio Conte da allenatore in Serie A, due sono stati celebrati contro il Cagliari: il primo nel 2011/12 (Cagliari-Juventus 0-2, giocata a Trieste), il secondo nella stagione 2024/25 (Napoli-Cagliari 2-0).