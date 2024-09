Conte ci aveva visto lungo (di nuovo), avvio super di Kang In Lee: tre gol e titolare al PSG

Lee Kang In è stato uno dei tantissimi nomi accostati al Napoli nell'ultima finestra di calciomercato estiva, ma nel suo caso c'era una particolarità: il forte apprezzamento di Antonio Conte. Infatti nel momento in cui c'erano dei contatti tra Napoli e Paris Saint Germain per il trasferimento di Victor Osimhen, gli azzurri avrebbero accettato che non venisse pagata la clausola rescissoria solo di fronte all'inserimento di una contropartita, che portava proprio il nome del fantasista sudcoreano.

Uno sforzo che la società partenopea avrebbe compiuto volentieri, pur di soddisfare le richieste di Conte, che possiamo dire anche in quel caso non si fosse sbagliato. Kang In Lee infatti in questo avvio di stagione si sta prendendo tutta la scena: già tre reti segnate, di cui una proprio ieri sera nel 3-1 al Rennes, e ben quattro partite giocate da titolare su sei in campionato. L'unico elemento che in questo caso è riuscito a impedire l'ennesima intuizione di Conte, è stato un altro allenatore che di calcio ne capisce e non poco: Luis Enrique. Appena udita la richiesta del Napoli, il tecnico spagnolo alzò subito il muro senza neanche esitare un istante: Lee Kang In non si tocca.