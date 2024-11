Conte contro Gasperini, nona sfida in carriera: i precedenti sorridono al tecnico del Napoli

vedi letture

Nei precedenti bilancio nettamente a favore del tecnico del Napoli, che ha perso una sola volta ma in Serie B.

Domani nel lunch match tra Napoli e Atalanta, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini si sfideranno in carriera per la nona volta.

Nei precedenti bilancio nettamente a favore del tecnico del Napoli, che ha perso una sola volta ma in Serie B (Genoa-Arezzo 3-0 del 2006). In totale sono cinque le vittorie del salentino, due le sfide finite in parità, per una media punti di 2.13 a partita.

08/mar/2021 Inter-Atalanta 1-0

08/nov/2020 Atalanta-Inter 1-1

01/ago/2020 Atalanta-Inter 0-2

11/gen/2020 Inter-Atalanta 1-1

16/mar/2014 Genoa-Juventus 0-1

27/ott/2013 Juventus-Genoa 2-0

09/dic/2012 Palermo-Juventus 0-1

08/ott/2006 Genoa-Arezzo 3-0