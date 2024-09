Conte deve ribaltare pure il rendimento esterno: da dicembre solo le retrocesse peggio del Napoli

Non solo le tre vittorie di fila in campionato che mancano da febbraio 2023. Il Napoli con Antonio Conte deve sovvertire anche un rendimento esterno tutt'altro che positivo e che quest'anno ha visto gli azzurri subito soccombere sul campo del Verona. Il Napoli infatti - come rimarca Opta - ha ottenuto appena due successi in trasferta in Serie A da inizio dicembre 2023 ad oggi (5N, 6P), escludendo le neopromosse di questo campionato e le retrocesse dello scorso, nessuna squadra ha fatto peggio (due anche per Cagliari e Lecce).