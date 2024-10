Conte ha ribaltato tutto: i numeri straordinari che hanno portato al primato

Niente riposo. Il Napoli non si ferma, va di corsa. Ieri la squadra di Antonio Conte è scesa in campo già in mattinata al centro sportivo di Castel Volturno. Il tecnico del Napoli ha voluto riprendere immediatamente la preparazione considerando che venerdì arriva il Como di Fabregas, ma probabilmente anche per tenere alta la tensione dopo che la squadra è balzata in vetta alla classifica. Niente distrazioni, ritmi sempre altissimi per provare ad allungare la striscia di vittorie al Maradona e chiudere così al meglio prima della sosta per le nazionali e non macchiare quanto fatto nell'ultimo periodo. Lavoro e sacrificio, del resto, sono le basi su cui Conte ha risollevato anche i reduci della squadra finita decima la scorsa stagione, che per tutta la stagione ha incassato gol da chiunque e che per molti non aveva ormai più nulla da dare.

Un lavoro enorme

Il Napoli di Antonio Conte cresce partita dopo partita e la vetta della classifica (483 giorni dopo l'ultima volta), nonostante la rivoluzione estiva, il mercato in ritardo e la sconfitta alla prima giornata, rende parzialmente l'idea di quanto espresso dalla squadra e soprattutto degli enormi passi in avanti. Appena 42 giorni dopo Verona il Napoli ha uno score di 13 punti con 11 gol fatti e 4 subiti, ma andando più in profondità e includendo anche la Coppa Italia possiamo evidenziare 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie ed un pari allo Stadium), 16 gol totali con 11 marcatori diversi e soprattutto 6 gare senza subire gol, 4 clean sheet consecutivi e una sola rete incassata nelle ultime 5 gare (peraltro su rigore, contro il Parma). Col Como (e dopo la sosta Empoli e Lecce) la possibilità di ritoccare numeri e classifica prima dell'inizio poi di una serie di scontri diretti che diranno molto sul vero obiettivo stagionale.