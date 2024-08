Conte ha un grande dubbio per domenica: le ultime di formazione

C'è un solo grande dubbio di formazione per Conte per la gara contro il Bologna. Se Buongiorno ce la farà, ci sarà lui al centro della difesa o sulla sinistra con Rrahmani e Di Lorenzo. Viceversa con lui centrale, Rrahmani a destra e Olivera a sinistra e Di Lorenzo esterno a tutta fascia al posto di Mazzocchi. Per il resto scelte più o meno fatte con rebus attaccante, Raspadori ad oggi favorito su Simeone per completare la squadra che domenica sera esordirà in campionato allo stadio Maradona contro la squadra di Italiano.