Lecce-Napoli, biglietti in vendita e nessun divieto ai residenti in Campania: info e costi
Per la prossima trasferta di campionato Lecce-Napoli, potranno partecipare anche i tifosi azzurri residenti in Campania. Il club salentino comunica che a partire dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie A Lecce-Napoli che si giocherà martedì 28 ottobre ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 25 euro, 13 euro per i ridotti Under 14.
Di seguito la nota ufficiale del Lecce: "Si invitano i tifosi a: prendere visione e a rispettare il Regolamento d’uso dell’impianto e il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso reperibili per intero sul sito ufficiale https://uslecce.it/stadio/ (Downloads);
premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;
raggiungere lo stadio con debito anticipo per consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza;
attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.
Si raccomanda vivamente di raggiungere lo stadio con congruo anticipo, evitando lunghe file che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.
Fatte salve diverse disposizioni del GOS, l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16:00".
