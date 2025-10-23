Inter, Chivu cambia: quattro novità di formazione rispetto alla Champions

vedi letture

Se per il Napoli sono pronti due cambi, Meret e Hojlund, per l'Inter ci sono ancora diversi dubbi per Chivu in vista di sabato. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Superato brillantemente l'impegno in Champions contro l'Union Saint-Gilloise, l'Inter si rituffa nel campionato con l'obiettivo di recuperare il punto di distacco dal Milan. E l'occasione, almeno sulla carta, di staccare la squadra il Napoli. Per la sfida scudetto non ci sarà Thuram, quindi come a Roma ancora Bonny con Lautaro. Tornano dal 1' (rispetto alla Champions) anche Akanji, Acerbi, Dimarco e Barella".