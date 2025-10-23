SSC Napoli, partnership con Heineken: le iniziative per le gare con Inter, Juve e Milan
Heineken, la famosa marca di birra, entra nella famiglia del Napoli. Il club azzurro ha infatti annunciato una partnership con la multinazionale olandese. Di seguito il comunicato ufficiale: "La SSC Napoli è lieta di annunciare un accordo con Heineken®, che diventa Official Beer Supplier del club per la stagione 2025/26.
Il marchio di birra di fama mondiale, punto di riferimento per gli appassionati di calcio, accompagnerà i tifosi azzurri al Maradona e sarà protagonista di un calendario di attività dedicate, pensate per arricchire l’esperienza del match-day.
In occasione delle sfide contro Inter, Juventus e Milan, inoltre, la sala hospitality dello stadio partenopeo “Champions Club” ospiterà l’Heineken® After Party: un evento esclusivo per brindare alle emozioni della partita e vivere momenti di networking, con dj-set, catering d’eccellenza e un’atmosfera firmata Heineken.
L’iniziativa consolida la crescita del brand SSC Napoli nel panorama internazionale e conferma la volontà di Heineken® di essere protagonista nel calcio, offrendo esperienze di intrattenimento di alto livello".
