Divieto di trasferta ai napoletani: dal Comune lettera al Ministro Piantedosi

Il consigliere comunale di Napoli Luigi Musto, presidente della commissione Politiche Giovanili e del Lavoro, ha scritto una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per denunciare le continue restrizioni imposte ai tifosi del Napoli nelle trasferte. Musto evidenzia come, in numerose occasioni, ai residenti campani sia stato vietato l’accesso agli stadi avversari, anche in assenza di provvedimenti simili verso altre tifoserie. Una situazione che, secondo il consigliere, genera “una percezione di discriminazione istituzionale” nei confronti dei sostenitori azzurri.

Nella missiva, Musto richiama il diritto dei cittadini di seguire la propria squadra nel rispetto delle regole, definendo il tifo “un’espressione di passione popolare e collettiva che lo Stato dovrebbe tutelare, non reprimere”. Per questo motivo, chiede al ministro di chiarire i criteri con cui vengono decise le limitazioni alle trasferte dei tifosi napoletani e di garantire un trattamento equo e proporzionato rispetto alle altre tifoserie. L’obiettivo, sottolinea Musto, è porre fine ai divieti generalizzati che penalizzano migliaia di cittadini e appassionati, colpendo ingiustamente un’intera comunità sportiva.