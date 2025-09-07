Foto Conte si rilassa in Puglia e da Serino lo prendono per la gola

Dopo il test amichevole contro l’Avellino a Castel Volturno, vinto 5-3 dal Napoli, Antonio Conte si è ritagliato un pomeriggio di relax nella sua Puglia. A Porto Cesareo, il tecnico azzurro si è imbattuto per caso in un gruppo di cinque serinesi in vacanza, tutti tifosi sfegatati dell’Avellino. I supporter biancoverdi lo hanno salutato calorosamente e, per rendere l’incontro ancora più speciale, hanno condiviso con lui un assaggio di soppressata irpina, eccellenza della tradizione locale.

Il gruppo era guidato da Enrico Rodia, l’autista che ad aprile scorso salvò 40 bambini coinvolti in un incidente sull’A1, insieme a Francesco De Biase, Adriano Guarnieri, Francesco Verderame e Carmine De Feo. Conte ha gradito molto l’omaggio culinario, scherzando sulla mancanza di un dettaglio fondamentale: “Davvero ottima. Peccato solo che non avevate anche un po’ di pane in spiaggia, per accompagnarla”.