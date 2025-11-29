Spinazzola torna tra i convocati: è partito per Roma insieme alla squadra
Tra i tanti infortuni, almeno c'è una buona notizia per Antonio Conte: rientra tra i convocati Leonardo Spinazzola, che è stato visto in partenza insieme alla squadra per la partita di domani sera all'Olimpico contro la Roma. Il laterale azzurro, finito ai box lo scorso 1 novembre e quindi fuori da quattro partite, torna finalmente a disposizione del suo allenatore: dovrebbe comunque partire dalla panchina, spazio a Olivera da titolare.
Di seguito le probabili formazioni di Roma-Napoli:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
