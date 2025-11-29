Obaretin pilastro dell'Empoli: anche oggi in campo 90' nel roboante 5-0 al Bari

Il giovane Nosa Obaretin è uno dei calciatori mandati in prestito dal Napoli nella scorsa finestra di mercato. Il classe 2003, di nazionalità italiana, sta vivendo un buon momento di forma con la maglia dell'Empoli, di cui sembra diventato un inamovibile: oggi ha disputato l'undicesima partita consecutiva da titolare, nel 5-0 dei toscani contro il Bari, sua ex squadra dove aveva giocato lo scorso anno. In generale, Obaretin ha collezionato 13 presenze in questo avvio di stagione, trovando anche un assist.