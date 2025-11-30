Prima pagina

La Gazzetta dello Sport di spalla: "Roma-Napoli mai vista"

La Gazzetta dello Sport di spalla: "Roma-Napoli mai vista"TuttoNapoli.net
di Pierpaolo Matrone

"Roma-Napoli mai vista". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al match di stasera tra giallorossi e azzurri. Le mosse di Gasp e Conte sulla strada scudetto, si legge ancora sul quotidiano che all'interno delle sue colonne presenta la partita come "la più importante di questa giornata di campionato per la regola breriana della somma dei punti".