Continua l'emergenza terzini: Hysaj ancora out, scelte forzate per il Brescia

Il report della seduta mattutina di allenamento, pubblicato poche ore fa dalla Ssc Napoli, ha riportato il momento della squadra al netto dei problemi fisici che stanno affliggendo alcuni dei giocatori azzurri. Continua, infatti, l'emergenza dei terzini in casa azzurra: note le situazione di Ghoulam e Malcuit, al momento ancora Elseid Hysaj non è al meglio, ed oggi ha svolto lavoro personalizzato.



Possibile, dunque, che l'albanese resti fuori contro il Brescia (magari nella speranza di recuperarlo contro il Barcellona), rendendo cosi obbligate le scelte di Gattuso: Di Lorenzo e Mario Rui saranno le scelte praticamente scontate per il tecnico calabrese in vista del match contro le rondinelle.