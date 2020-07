Contro il Napoli l'Atalanta si riscopre difensiva: il clean sheet mancava da 10 gare

È stato più merito dell'Atalanta o più demerito del Napoli? Difficile da sapere, ma c'è un dato di fatto: dopo 10 partite consecutive prendendo gol - anche tre, come a Valencia - i nerazzurri sono riusciti a evitare di dovere raccattare il pallone dalla porta. Gollini è stato davvero poco impegnato, con una sola uscita decisiva su Lozano, mentre rischiava il patatrac poco più tardi, quando concedeva a Milik il più facile dei tap-in, salvo poi ringraziare il movimento in fuorigioco del centravanti polacco. In due righe ecco le occasioni create dagli azzurri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.