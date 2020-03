Contro il Verona (se si dovesse giocare) ci sarà un osservato speciale

Il Verona, prossimo avversario del Napoli, è sicuramente tra le principali rivelazioni di questo campionato. Gli scaligeri sono la neopromossa che ha rivoluzionato maggiormente la rosa con a capo il tecnico Ivan Juric che sta riuscendo a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, con un calcio veloce, atletico e verticale. La squadra, formata da giocatori in prestito e scommesse, seguendo il loro "condottiero" Juric hanno attirato su di loro le attenzioni dei maggiori club italiani ed europei. Tra questi c’è sicuramente il prossimo difensore azzurro Amir Rrahmani:

OCCHI PUNTATI - Il primo colpo chiuso dal Napoli in vista della prossima stagione è stato Amir Rrahmani. Acquisto passato in sordina e che in molti stanno sottovalutando. Il difensore sta dimostrando sul campo (non fece vedere palla ad Immobile contro la Lazio) di essere già pronto per un palcoscenico così importante come quello di Napoli. Scommessa sì, ma anche esperienza: Rrahmani già vanta 9 presenze in Europa League (con la maglia della Dinamo Zagabria), ed una trafila importante con le nazionali di Albania e Kosovo, di fatto diventando il capitano di quest'ultima. Conoscenza in ambito europeo ed, ovviamente, anche sul terreno italiano, dopo il primo anno convincente in Serie A con la maglia del Verona. Contro il Napoli Rrahmani sarà uno degli osservati speciali, vorrà sicuramente mettersi in mostra facendo capire che il Napoli ci ha visto bene a puntare su di lui.