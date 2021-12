Coppa d'Africa a rischio? Napoli e Salernitana perderebbero più giocatori di tutti

Sono quarantaquattro in tutto i calciatori che militano in Serie A potenzialmente interessati dalla prossima Coppa delle nazioni Africane. Il torneo, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, è a rischio annullamento, anche se la CAF - l'equivalente africano dell'UEFA - ha smentito seccamente con un comunicato. Il massimo campionato italiano segue con grandissima attenzione l'evolversi della situazione: se la manifestazione sarà confermata, i calciatori convocati dovranno essere liberati per le rispettive nazionali a partire dal 27 dicembre e potrebbero tornare a disposizione - in caso di finale, programmata per il 6 febbraio 2022 - a partire dalla metà di febbraio. Tra le squadre più "colpite", come noto, il Napoli di Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Di seguito, un elenco dei calciatori potenzialmente interessati dalla Coppa d'Africa: per non sostituirci ai ct, abbiamo inserito tutti i calciatori teoricamente convocabili in nazioni qualificate, che militino nella nostra Serie A.

Bologna: Mbaye (Senegal), Barrow (Gambia)

Cagliari: Keita (Senegal)

Fiorentina: Amrabat e Maleh (Marocco), Duncan (Ghana)

Genoa: Ekuban (Ghana), Fares (Algeria), Kallon (Sierra Leone)

Hellas Verona: Tameze e Hongla (Camerun)

Lazio: Akpa Akpro.

Milan: Kessie (Costa d'Avorio), Ballo-Touré (Senegal), Bennacer (Algeria)

Napoli: Osimhen (Nigeria), Koulibaly (Senegal), Ounas e Ghoulam (Algeria), Anguissa (Camerun)

Roma: Afena-Gyan (Ghana), Darboe (Gambia), Diawara (Guinea)

Salernitana: Obi e Simy (Nigeria), Gondo (Costa d'Avorio), M. Coulibaly (Senegal), L. Coulibaly (Mali), Kechrida (Tunisia)

Sampdoria: Colley (Gambia)

Sassuolo: Traoré e Boga (Costa d'Avorio), Harraoui (Marocco), Obiang (Guinea Equatoriale)

Spezia: Bourabia (Marocco), Gyasi (Ghana), Colley (Gambia)

Torino: Aina (Nigeria), Singo e Djidji (Costa d'Avorio)

Udinese: Success (Nigeria)

Venezia: Ebuehi e Okereke (Nigeria), Kiyine (Marocco)