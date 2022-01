Coppa d'Africa, buona la prima per il Senegal (senza Koulibaly): decide al 97' Mané su rigore

Buona la prima per il Senegal, che debutta in Coppa d'Africa battendo allo scadere lo Zimbabwe. A decidere il match, quando il cronometro segnava ormai il 97', è stato un rigore trasformato da Sadio Mané. Un successo al fotofinish che regala subito tre punti alla nazionale di Koulibaly.

Per quanto riguarda i giocatori di Serie A, hanno giocato dal 1' Fodé Ballo-Touré del Milan, Ibrahima Mbaye del Bologna e Keita Baldé del Cagliari. 90 minuti in campo per i primi due, 64 per il terzo. Costretto ai box invece l'azzurro Koulibaly a causa della positività al Covid-19.