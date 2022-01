Coppa d'Africa da ridere: un uomo ferma la conferenza, attrezzatura non pagata

L'organizzazione camerunese della Coppa d'Africa sta facendo acqua da tutte le parti. L'ultimo caso surreale è accaduto poche ore prima del quarto di finale tra Tunisia e Burkina Faso, poi vinta dai secondi, qualificatisi per le semifinali. La conferenza stampa dei nord africani è stata infatti interrotta bruscamente dopo che un uomo ha fatto irruzione, staccando i microfoni e tutti quanti gli apparecchi elettronici presenti, tentando di portarli via con sé. Il motivo di questo comportamento bizzarro, scrivono i siti locali, è dato dalla disorganizzazione del comitato organizzativo camerunese, che a quasi un mese dall'inizio della manifestazione non avrebbe ancora pagato i dipendenti e l'attrezzatura tecnica.