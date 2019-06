Coppa d'Africa, due azzurri impegnati questa sera: il programma

Altri due azzurri impegnati in coppa d'Africa questa sera dopo la buona prestazione di Amadou Diawara ieri sera. Si tratta di Kalidou Koulibaly e Adam Ounas. Alle 19, infatti, è in programma l’esordio del Senegal contro la Tanzania. Alle 22, invece, scenderà in campo l’Algeria contro il Kenya. Le due squadre in cui militano i due calciatori azzurri sono inserite nello stesso girone, il gruppo C