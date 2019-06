Coppa d'Africa, Guinea ko con la Nigeria: Diawara in campo per 90'

Il Napoli sul proprio sito ufficiale aggiorna le partite degli azzurri impegnati in giro del mondo. Diawara, ad esempio, sta giocando in Coppa d'Africa. Il centrocampista del Napoli di scena nel match Nigeria-Guinea terminata col successo nigeriano per 2-0 nella seconda giornata. Diawara ha disputato tutta la gara. All'esordio la Guinea aveva pareggiato con il Madagascar per 2-2.