Coppa d’Africa, il Camerun di Anguissa si arrende ai rigori! L’Egitto vola in finale

E’ l’Egitto la seconda finalista della Coppa d’Africa. Gli ospiti hanno battuto ai rigori il Camerun e hanno staccato il pass per l’ultima partita della competizione. Partita molto combattuta che ha visto il Camerun creare diverse palle gol nel primo tempo ma senza trovare la porta. Aboubakar e Ngadeu hanno avuto sui piedi le occasioni più importanti per segnare. Nella ripresa da segnalare il palo di Toko Ekambi del Camerun al 70’. Nei tempi supplementari la gara è stata ancora più agonisticamente intensa, ai rigori tre errori dagli undici metri sono stati decisivi per permettere all’Egitto di trionfare. Solo Aboubakar a segno, con tre realizzazioni su tre invece per i vari Zizo, Abdelmonem e Lasheen. Al centrocampista del Napoli, Andrè Franck Zambo Anguissa, non resta che l'amara consolazione di giocare la finale per il terzo e quarto posto contro Burkina Faso sabato alle ore 20. Fa festa l’Egitto che in finale se la vedrà con il Senegal di Koulibaly.