Coppa d’Africa, il Camerun si gioca tutto con il Gambia: Anguissa titolare

Il centrocampista del Napoli parte dal primo minuto e proverà a trascinare i suoi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si gioca in Coppa d'Africa, sono quattro le gare in programma quest'oggi. Tra queste c’è Gambia-Camerun, in programma alle 18.00. Partita decisiva per la squadra ospite, che oggi si gioca tutto. La Nazionale in cui milita Zambo Anguissa, è infatti costretta a vincere per continuare il suo percorso nella competizione. Il centrocampista del Napoli parte dal primo minuto e proverà a trascinare i suoi.

Classifica

Senegal 6

Guinea 4

Camerun 1

Gambia 0