Coppa d'Africa, il Senegal di Koulibaly vola in finale: battuto 3-1 il Burkina Faso

Il Senegal di Kalidou Koulibaly è la prima finalista della Coppa d'Africa. I Leoni della Teranga battono 3-1 il Burkina Faso in semifinale e attendono la vincente di Egitto-Camerun nella finalissima di domenica 6 febbraio. Il Senegal sblocca il match nella ripresa al 70': Koulibaly con una rovesciata su azione da calcio d'angolo colpisce Diallo, che aggancia e ribadisce in rete. 6' dopo il raddoppio senegalese con Gueye, il Burkina Faso accorcia le distanze al 82' con Toure, 5' dopo Mane chiude i conti per il definitivo 3-1.