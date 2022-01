Coppa D'Africa, Koulibaly e Anguissa in semifinale: slitta il rientro a Napoli

Ultime ore di un mercato in cui il Napoli guarda più alle manovre per l'estate che per l'immediato, essendosi fermato all'arrivo di Tuanzebe per colmare la partenza di Manolas. Non a caso il pensiero di Luciano Spalletti, che domani guiderà il ritorno in campo a Castel Volturno, è focalizzato nel ritrovare in gruppo Ounas (in giornata ulteriori accertamenti post-Covid), ma soprattutto gli ultimi due elementi fuori, ovvero Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly che proseguono il loro cammino in Coppa d'Africa e quindi salteranno la sfida di Venezia.

Mercoledì la semifinale di Koulibaly

Tutto facile per il Senegal, guidato dal difensore del Napoli, che ieri ha battuto la Guinea Equatoriale e mercoledì - da favorito - se la vedrà col Burkina Faso nella prima semifinale della competizione. Per Koulibaly c'è un altro passo da fare per poter conquistare la finale ed a quel punto provare a riscattare la delusione dell'ultima finale persa contro l'Algeria.

Possibile un incrocio in finale

Il Camerun di Anguissa è l'altra selezione favorita in semifinale: ha superato una nazionale sorprendente come il Gambia ed avrà un impegno probabilmente più duro rispetto al Senegal, ovvero l'Egitto di Salah. Sulla carta, però, le nazionali di Anguissa e Koulibaly partono favorite e potrebbero così ritrovarsi l'uno contro l'altro nella finale della competizione e far ritorno direttamente per la sfida all'Inter.