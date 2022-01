Coppa D'Africa, le formazioni di Malawi-Senegal: Koulibaly torna al centro della difesa

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Malawi e Senegal valida per la terza giornata del Gruppo B di Coppa D'Africa. In campo tanti protagonisti del calcio europeo dal portiere Eduard Mendy all'attaccante Sadio Mane passando per il centrale difensivo e capitano Kalidou Koulibaly del Napoli.

Malawi (4-4-2): Thomu; Sanudi, Chaziya, Chembezi, Chirwa; Mhone, Idana, Banda, Madinga; Myaba, Mhango. Ct Mwase

Senegal (4-3-3): Mendy; A. Diallo, Koulibaly, Ciss, Sarr; Mendy, Kouyate, Gueye, h. Diallo, Mane, Dia. Ct Cissé