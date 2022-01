Coppa d’Africa, le formazioni ufficiali di Algeria-Sierra Leone: Ounas neanche in panchina

Sono ufficiali le formazioni della sfida in programma alle 14 tra Algeria e Sierra Leone, match valido per la prima giornata del Gruppo E della Coppa d’Africa. L’esterno del Napoli Adam Ounas non risulta presente neanche in panchina.

Algeria (4-4-2): M’Boli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Mahrez, Belkebia, Beleili, Brahimi; Slimani, Feghouli.

Sierra Leone (4-2-3-1): Kamara; Kakay; Caulker, Bangura, Wright; Camara, Quee; Bundu, Kamara, Turay; Kamara.