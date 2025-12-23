Coppa d'Africa, Osimhen sfiora il gol. Super Lookman salva la Nigeria al debutto

Dopo oltre mezz’ora di equilibrio con la Tanzania, la Nigeria è riuscita a sbloccare il match grazie alla rete di Ajayi, costruendo con apparente facilità il proprio vantaggio. Le Super Eagles hanno anche accarezzato l’idea del raddoppio con Victor Osimhen, ex Napoli e oggi al Galatasaray, ma il gol è stato annullato. L’inerzia della gara sembrava saldamente nelle mani della selezione nigeriana, capace di controllare il ritmo e di rendersi pericolosa con continuità nella metà campo avversaria.

L’inizio della ripresa ha però cambiato improvvisamente volto alla partita, con la Tanzania che ha trovato il pareggio al 50’, riaccendendo il confronto. La risposta della Nigeria è stata immediata e affidata a un autentico capolavoro di Ademola Lookman, che ha riportato avanti i suoi appena 108 secondi dopo. Protagonista silenzioso della gara Alex Iwobi, autore di due assist decisivi, mentre nel finale hanno dato il loro contributo anche Dele-Bashiru della Lazio e Chukwueze, entrambi subentrati nell’ultima mezz’ora per consolidare il successo della squadra guidata dal CT Chelle.

Classifica gruppo C

1. Nigeria 3

2. Tunisia 0

3. Uganda 0

4. Tanzania 0