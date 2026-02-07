Partenza shock a Marassi! Sbaglia Buongiorno, Meret fa rigore: 1-0 Genoa
Genoa subito in vantaggio al 3' con Malinovskyi su calcio di rigore. Buongiorno sbaglia la misura del retropassaggio, Meret nel tentativo di anticipare Vitinha atterra in area l'attaccante genoano. Dopo un rapido On Field Review, Massa e conferma la decisione iniziale, ammonendo l'estremo difensore del Napoli. Dal dischetto Malinovsky spiazza Meret e firma l'1-0.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
