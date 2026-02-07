Uno-due micidiale! Hojlund e McTominay la ribaltano in 2'!

Nel giro di due minuti, dal 20' al 22', il Napoli ribalta il Genoa grazie alle reti di Rasmus Hojlund e Scott McTominay! Azione prolungata e coordinata del Napoli, con Bijlow che respinge corto sui piedi di Hojlund, il quale è lesto nel tap-in. McTominay poco prima dolorante alla caviglia firma l'1-2: controllo orientato per far sedere Malinovsky e destro dalla distanza sul quale non arriva Bijlow.

