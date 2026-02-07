McTominay stringe i denti, Conte sconsolato alla panchina: "Tra un po' gioco io"

Scott McTominay non sta bene, problema al gluteo per lo scozzese che si è fatto male nell'azione del gol. Il centrocampista del Napoli stringe i denti e dopo un colloquio con Antonio Conte, cerca di restare in campo fino al termine del primo tempo. Il tecnico azzurro sconsolato si rivolge alla panchina dicendo: "Tra un po' gioco io".

