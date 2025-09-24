Ufficiale

Coppa Italia, alle 17 c’è Parma-Spezia: annunciate le formazioni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:35Notizie
di Francesco Carbone

Manca meno di mezz’ora al fischio d’inizio di Parma-Spezia, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra i padroni di casa, spazio dal primo minuto a Britschgi e Troilo, mentre in attacco mister Cuesta punta sul tandem formato da Benedyczak e Pellegrino. Scelte offensive importanti anche per lo Spezia: il tecnico D’Angelo si affida alla coppia Artistico-Vlahovic per guidare l’attacco. Di seguito le formazioni ufficiali: 

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Estevez, Sorensen, Lovik; Benedyczak, Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Onofri, Cistana, Jack; Vignali, Cassati, Nagy, Comotto, Aurelio; Artistico, Vlahovic.
Allenatore: Luca D'Angelo