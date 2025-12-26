Cremonese-Napoli, mal di trasferta per gli azzurri: c’è un precedente da non ripetere
Dopo il trionfo in Supercoppa italiana e l’ultima trasferta persa a Udine, il Napoli si rituffa nel campionato. La squadra di Conte ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 33 gare fuori casa ufficiali (14V, 12N, 7P).
In aggiunta, gli azzurri hanno registrato almeno sette sconfitte nelle prime 11 trasferte stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta dal 2007/08 (sette - in quel caso persero anche la 12ª partita fuori casa).
