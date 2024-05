Coppa Italia, cambia il regolamento: niente supplementari prima della semifinale

Nella prossima edizione della Coppa Italia, che partirà ad agosto, ci saranno diverse novità.

TuttoNapoli.net

La Lega Serie A ha pubblicato oggi il nuovo regolamento della Coppa Italia per le prossime tre stagioni, ovvero 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027. Dalla prossima edizione, che partirà ad agosto, ci saranno diverse novità. Invariata la sede dela finale, come da tradizione, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

La grande novità. Dai trentaduesimi di finale e fino ai quarti (compresi) non ci saranno più i tempi supplementari. In caso di parità nella partite a gara unica, la qualificata al turno successivo si deciderà ai calci di rigore dopo il 90'. I supplementari, invece, ci saranno in semifinale, che si giocherà nella doppia sfida di andata e ritorno) e in finale.

Il comunicato ufficiale: "Al termine dei 90' regolamentari, risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara. In questi casi, risultando pari il numero complessivo di reti segnate nelle due partite, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara".