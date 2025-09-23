Ufficiale Coppa Italia, ecco l'avversario del Napoli agli ottavi: c'è il Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 SET - Il Cagliari batte il Frosinone 4-1 e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia: a dicembre giocherà al Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli. Una partita non facile per i rossoblù di Pisacane con un buon Frosinone che nel primo tempo ha giocato alla pari contro i padroni di casa. A segno per il Cagliari subito Gaetano su rigore, ma poi è arrivato il pari degli ospiti con Vergani. Nella ripresa discesa libera: gol di Borrelli, Felici e Cavuoti. Pisacane ha mandato in campo tutti quelli che hanno giocato di meno o che non hanno mai giocato in campionato come Ciocci, Rog e Cavuoti.

Turn-over anche per Alvisi: a riposo tra gli altri Monterisi, Raimondo, Marchizza, Kone, Zilli. Fischio di avvio e gol del Cagliari: fallo in area di Cittadini su Borrelli e rigore. Dal dischetto trasforma Gaetano. È il secondo minuto. Ma al 36' arriva il meritato pari: colpo di testa di Gelli e intervento sotto porta di Vergani. Nella ripresa Cagliari con Deiola e Felici. E occasioni con Mazzitelli, Borrelli e Felici. Proprio da un raid di Felici sulla sinistra nasce al 22' il gol del vantaggio: palla in mezzo e Borrelli deve solo depositare in rete. Su lancio di Esposito e rifinitura di Idrissi, al 35' segna anche Felici, il migliore in campo. Poi gloria al 40' anche per Cavuoti su assist di Esposito. (ANSA).