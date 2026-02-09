Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter fa boom”

Al Mapei Stadium non c’è partita: l’Inter travolge il Sassuolo con un netto 5-0 e manda un messaggio chiarissimo al campionato. La squadra di Cristian Chivu domina dall’inizio alla fine, con cinque marcatori diversi a referto. Dimarco è protagonista assoluto con tre assist e un intervento decisivo che vale quanto un gol, mentre Lautaro Martinez entra ancora nella storia nerazzurra agganciando Boninsegna tra i migliori marcatori di sempre del club.

La Gazzetta dello Sport apre col titolo “L’Inter fa boom”. E la classifica sorride sempre di più: +8 sul Milan con una gara ancora da recuperare, +9 sul Napoli.