Coppa Italia, i risultati del turno preliminare: passano Bari, Palermo e Modena

Coppa Italia, i risultati del turno preliminare: passano Modena, Bari e Palermo

TuttoNapoli.net

Si sono giocate oggi tre gare valide per il turno preliminare della Coppa Italia 2022/23. Il Modena ha piegato per 3-1 il Catanzaro grazie alle reti di Silvestri, Diaw e Magnino. Ai giallorossi non è bastato il gol realizzato da Trentardini. Il Bari ha invece avuto la meglio per 3-0 sul Padova: in gol l’ex Inter Botta e Cheddira (doppietta). Infine vince il Palermo contro la Reggina. 3-2 il risultato finale, propiziato da una tripletta di Brunori. Per gli ospiti in gol Rosafio e D’Angelo.

I risultati:

Modena-Catanzaro 3-1

Bari-Padova 3-0

Palermo-Reggiana 3-2