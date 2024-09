Coppa Italia, il Cesena supera il Pisa e si regala l'Atalanta agli ottavi

Il Cesena vince 1-0 sul campo del Pisa e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, la squadra di Mignani trova la rete del vantaggio nella ripresa: Adamo avvia l'azione servendo in verticale Antonucci, palla perfetta sul secondo palo per l'inserimento vincente di Celia che deve solo appoggiarla in rete. Dopo il gol il Pisa si getta in avanti alla ricerca del pari, ma è il Cesena a sfiorare più volte il gol del raddoppio. I romagnoli sfideranno l'Atalanta agli ottavi di finale di Coppa Italia.